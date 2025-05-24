Украина не может найти противоядие от российских дронов

В 2025 году война в Украине переживает кардинальные изменения - не благодаря большим наступлениям или танковым прорывам, а из-за небольших смертоносных дронов в воздухе, пишет The Times.
FPV-дроны, особенно с оптоволоконным управлением, стали самым опасным оружием на фронте, меняя не только тактику, но и саму психологию солдат.
«Девять километров теперь - это легкая дистанция, на которой можно легко умереть», - пожал плечами украинский лейтенант Станислав из 93-й механизированной бригады.
Россия сейчас имеет преимущество в технологиях: новые FPV-дроны средней дальности, такие как «Молния-1», а также волоконно-оптические беспилотники практически не реагируют на глушение и наносят точечные удары по целям в 20 км от фронта.
«Ни один другой тип оружия не изменил лицо войны здесь так сильно и так быстро, как FPV-беспилотник», - добавил Станислав. «Почти любое транспортное средство в пределах пяти километров от фронта - это почти конец. Все, что движется на расстоянии десяти километров, находится в опасности. Удары беспилотников на расстоянии 15 или 20 км - это не так уж и необычно... Времена танков действительно прошли».
Такие дроны убивают солдат и гражданских, разрушают логистику и заставляют менять всю систему обороны. Их появление заставило отказаться от тяжелой бронетехники и переосмыслить само понятие безопасной дистанции.
«Изменения, вызванные дронами, настолько быстрые, что концепции, которые мы внедрили всего месяц назад, сейчас больше не работают», - сказал командир пехотного батальона 13-й бригады «Хартия» с позывным «Куба». «Мы живем в пространстве постоянной быстрой адаптации. Только за последнюю неделю дальность ударов российских дронов увеличилась на четыре километра».
Раньше пехотинцев подвозили на бронетехнике, сейчас - только на внедорожниках и ночью. Они проходят до восьми километров пешком, чтобы занять позиции на так называемой «нулевой точке».
«Год назад мои солдаты были на фронте неделю или недели», - объясняет «Куба». «Теперь они находятся на нулевой точке месяц или месяцы из-за трудностей с их ротацией. Это требует очень тщательной психологической поддержки моих людей и огромного отдыха между ротациями».
Еще драматичнее выглядит ситуация с эвакуацией раненых.
«Слово «стресс» даже близко не подходит для описания», - говорит старший логист экипажей беспилотников 93-й бригады с позывным «Гашиш». «Во время каждой миссии я думаю: «Боже, не дай нам получить раненых».
Зона между позициями стала ловушкой из обломков, остатков дронов и невидимых оптических волокон, свисающих с деревьев.
«У меня три миссии за ночь, и я никогда не знаю, каждая из них будет моей последней, смогу ли я добраться туда и обратно целым и невредимым», - говорит 29-летний водитель «Конг».