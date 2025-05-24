Украина не может найти противоядие от российских дронов

В 2025 году война в Украине переживает кардинальные изменения - не благодаря большим наступлениям или танковым прорывам, а из-за небольших смертоносных дронов в воздухе, пишет The Times.

FPV-дроны, особенно с оптоволоконным управлением, стали самым опасным оружием на фронте, меняя не только тактику, но и саму психологию солдат.

«Девять километров теперь - это легкая дистанция, на которой можно легко умереть», - пожал плечами украинский лейтенант Станислав из 93-й механизированной бригады.

Россия сейчас имеет преимущество в технологиях: новые FPV-дроны средней дальности, такие как «Молния-1», а также волоконно-оптические беспилотники практически не реагируют на глушение и наносят точечные удары по целям в 20 км от фронта.

«Ни один другой тип оружия не изменил лицо войны здесь так сильно и так быстро, как FPV-беспилотник», - добавил Станислав. «Почти любое транспортное средство в пределах пяти километров от фронта - это почти конец. Все, что движется на расстоянии десяти километров, находится в опасности. Удары беспилотников на расстоянии 15 или 20 км - это не так уж и необычно... Времена танков действительно прошли».

Такие дроны убивают солдат и гражданских, разрушают логистику и заставляют менять всю систему обороны. Их появление заставило отказаться от тяжелой бронетехники и переосмыслить само понятие безопасной дистанции.