Новый крупный обмен России и Украины

Россия и Украина продолжили обмен пленными — в этот раз стороны передали друг другу по 307 военнослужащих, сообщило Минобороны России.

Сейчас переданные Украиной российские военные находятся в Беларуси, скоро их планируют доставить в Россию. Министерство добавило, что обе страны планируют продолжить обмен пленными, о котором во время переговоров договорились в Стамбуле.

Вчера сообщалось, что Украина в рамках обмена военнопленными передала России 70 человек, осужденных по обвинению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщил украинский проект «Хочу к своим».

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил новый обмен пленными. По его словам, за два дня в Украину вернулись 697 военнослужащих.



«Завтра ждем продолжения», - написал президент Украины.

Всего, согласно договоренностям в Стамбуле, должно быть обменено по 1000 человек с каждой стороны.