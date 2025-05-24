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Известный футбольный тренер стал свидетелем убийства соратника Януковича

15:02 1391

Одним из свидетелей убийства экс-советника Виктора Януковича Андрея Портного в пригороде Мадрида оказался главный тренер футбольного клуба «Атлетико» Диего Симеоне.

Вместе с Симеоне свидетельницей также стала и его супруга Карла Перейра. Именно она рассказала журналистам о случившемся.

«Это было очень трудное время для нас всех. Правда в том, что для нас важно заботиться о детях и защищать их», - прокомментировала она инцидент на церемонии MF Talent and Innovation Awards.

Портнов был застрелен утром 21 мая около 9:15 по местному времени в элитном районе Посуэло-де-Аларкон, недалеко от Мадрида, у ворот Американской школы, куда он привел своих детей. По данным полиции, в Портнова выстрелили от четырех до семи раз, включая смертельный выстрел в голову сзади и ранения в грудь, живот и бок. В нападении, предположительно участвовали двое или трое человек. Один из киллеров, вероятно, поджидал Портнова на мотоцикле и скрылся после нападения.

Испанская полиция рассматривает несколько версий: заказное убийство, связанное с организованной преступностью, финансовыми долгами или личными счетами, а также возможный политический мотив из-за прошлого Портнова.

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