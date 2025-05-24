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Аналитики о завершении российско-украинской войны

15:21 1188

Война России против Украины продолжается уже более трех лет. Надежд на прочный мир не становится больше, говорится в сообщении международного агентства Fitch Ratings.

Как отмечается в сообщении, в середине мая делегации из России и Украины впервые за три года провели прямые переговоры в Стамбуле без какого-либо прорыва.

«Заявленная администрацией США цель завершить войну может привести к согласованному прекращению огня, однако заключение мирного соглашения маловероятно из-за труднопримиримых позиций обеих сторон», - говорится в обзоре агентства.

Аналитики Fitch считают, что соглашение о поставках полезных ископаемых между США и Украиной сгладило дипломатическую напряженность, однако потенциальные экономические выгоды, а также степень, в которой оно может потенциально связать экономические интересы США со стратегическими целями безопасности Украины, остаются крайне неопределенными.

Таким образом, оценки Fitch Ratings мало изменились по сравнению с декабрем 2024 года. Тогда Fitch Ratings ожидало, что война России с Украиной продолжится в 2025 году в рамках ее текущих широких параметров, прекращение огня возможно, но мирное соглашение маловероятно.

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