Лидер Сирии у Эрдогана

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Стамбуле.

В начале февраля аш-Шараа посетил Анкару, где провел переговоры с Эрдоганом. Основное внимание уделялось вопросам безопасности, включая борьбу с курдскими вооруженными группами (в частности, Сирийскими демократическими силами, SDF), а также обсуждению возможного оборонного пакта. Речь шла о создании турецких военных баз в центральной Сирии и обучении новой сирийской армии. Эрдоган выразил поддержку аш-Шараа в борьбе с терроризмом. В ходе этой встречи аш-Шараа пригласил Эрдогана посетить Дамаск.

В апреле аш-Шараа вновь встретился с Эрдоганом на Анталийском дипломатическом форуме. Переговоры укрепили стратегическое партнерство, акцентируя внимание на экономическом восстановлении Сирии, борьбе с ИГИЛ и решении вопроса курдского терроризма.