Германия назвала условия отправки военных в Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос об отправке миротворческих сил в Украину не стоит на повестке дня. Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, по его словам, размещение там военных Бундесвера (ВС ФРГ) возможно только в рамках международного мандата.

«Я напомню вам о нашем Основном законе. Для подобного зарубежного развертывания Бундесверу, скорее всего, потребуется разрешение Бундестага. И это возможно только под эгидой коллективного мандата, то есть в случае развертывания в рамках ЕС, НАТО или ООН. Однако пока для этого нет никаких инициатив», — сказал Писториус в интервью газете, отвечая на вопрос о возможной отправке немецких военных в Украину.

В то же время министр не исключил, что правительство ФРГ могло бы выступить с подобной инициативой.

«Но пока мы не можем пойти на этот шаг. Сначала необходимо договориться о том, как можно обеспечить постоянное прекращение огня», — пояснил глава оборонного ведомства Германии.

Сейчас, по его словам, «не время инициировать мандат ООН или подобную операцию».

«Мы и наши союзники по «коалиции желающих» и «Группе пяти» думаем об этом, но на данный момент речь явно не идет о миротворческих войсках», — констатировал глава Минобороны ФРГ.

Вместе с тем он не смог прямо ответить на вопрос о потенциальном присутствии военных ФРГ в Украине в будущем.

«Я не могу сказать, поскольку условия возможного развертывания пока совершенно неизвестны. Повторяю, что обязательным условием является мандат на международную коллективную оборону. Без мандата развертывание военных ФРГ такого масштаба не может иметь место. Как только станет ясно, кто и за что отвечает и в рамках какого мандата, мы решим, какую задачу мы возьмем на себя», — резюмировал Писториус.