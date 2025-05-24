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Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город

Россия передаст Украине «наработки»

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Разработка так называемых «российских предложений по меморандуму по урегулированию в Украине» близится к концу, Киев получит его в ближайшие дни, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев. «Работа над меморандумом ведется, во-первых, да, она в завершающей стадии. Во-вторых, я ожидаю, что соответствующие российские наработки передадут противоположной стороне в ближайшие дни. Такая информация есть у меня», — сказал Косачев.

Ранее президент России Владимир Путин после разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявлял, что Москва готова работать над «меморандумом» с Украиной, включающим прекращение огня.

По его словам, стороны должны определить «ряд позиций», такие как принципы мирного урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также «возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».

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