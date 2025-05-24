Армяне и греки хотят инвестировать в индусов

Оборонные компании из Греции и Армении выразили заинтересованность в инвестировании в будущий оборонный коридор Уттар-Прадеша, сообщает The Times of India.

Представители правительств обеих стран встретились с главным секретарем Маноджем Кумаром Сингхом на полях оборонной выставки, которая прошла в Афинах, и обсудили потенциальное сотрудничество с индийскими компаниями.

Сингх возглавил делегацию на выставке в Афинах, где он встретился с другими руководителями отрасли, чтобы обсудить инвестиции в этот оборонный коридор.