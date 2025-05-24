Последняя попытка России захватить Харьков

Россия перебрасывает войска под Харьковскую область: у границы сосредоточено около 50 000 военных, сообщает Sky News. Аналитики считают, что у Кремля есть четырехмесячное «окно» для прорыва – до момента, пока не иссякнет советская техника и не начнется сезон дождей.

По словам корреспондента телеканала, после ухода ВСУ из Курской области более 50 тысяч российских военнослужащих сосредоточились у границы с Харьковской областью.

«Явно идет подготовка к активным наступательным операциям», — отметил в материале начальник штаба 13-й оперативной бригады Украины Андрей Помагайбус.

Военный аналитик Sky News Майкл Кларк добавил, что к границе Харьковской области переброшены элитные части, в том числе подразделения ВДВ.

Он полагает, что Россия может планировать крупное наступление на Харьков и Сумы — либо удар в один из городов, либо попытку захватить большую часть области.