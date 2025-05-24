Сотрудники МЧС Азербайджана на международных учениях

С 19 по 23 мая 2025 года на полигоне Ногинского спасательного центра Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ была проведена совместная тренировка ведомств стран СНГ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В совместных учениях на тему «Ликвидация последствий землетрясения, сопровождающегося масштабными разрушениями», Азербайджан представлял Международный поисково-спасательный отряд МЧС.

В учениях были задействованы 30 человек личного состава и 5 единиц техники.