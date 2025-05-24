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Венгрия бросает вызов планам Евросоюза

18:11 764

Венгрия намерена не допустить полного запрета на поставки российских энергоносителей в Европу, предложенного Еврокомиссией в интересах Украины.

Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам экстренного заседания правительства по вопросам энергетики.

«Из-за энергетической угрозы со стороны Украины мне пришлось созвать чрезвычайное экономическое совещание. Брюссель полон решимости помочь украинцам ценой разрушения венгерских и европейских семей. Он намерен перекрыть поставки газа и нефти из России. Это означает для Венгрии дополнительные расходы в размере 800 млрд форинтов (около €2 млрд)», — отметил Орбан в видеообращении, показанном по национальному телевидению.

По его словам, эта сумма сопоставима с объемом расходов, которые правительство ежегодно выделяет из бюджета на субсидирование коммунальных платежей для населения. Если план Еврокомиссии будет реализован, венгерские семьи столкнутся с кратным ростом счетов за газ и электроэнергию, подчеркнул он.

«Это можно будет предотвратить только в том случае, если правительство не допустит принятия такого решения ЕС в Брюсселе», — заявил премьер.

Орбан также призвал граждан страны активно участвовать в проходящем референдуме по вопросу вступления Украины в Евросоюз. По мнению венгерских властей, поспешный прием Украины в ЕС угрожает как экономике и безопасности самой Венгрии, так и интересам всех стран — членов объединения.

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