Совфед поставил точку в спорах о «живом» СССР

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что с юридической точки зрения Советский Союз более не существует.

В качестве аргумента он сослался на Конституцию РФ, где закреплен статус России как правопреемника СССР.