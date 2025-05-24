Совфед поставил точку в спорах о «живом» СССР

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что с юридической точки зрения Советский Союз более не существует.
В качестве аргумента он сослался на Конституцию РФ, где закреплен статус России как правопреемника СССР.
В своем Telegram-канале сенатор прокомментировал дискуссию о юридическом статусе бывшего Советского Союза, напомнив: «Согласитесь, было бы странно считать Россию правопреемником СССР и при этом полагать, что сам Союз до сих пор существует. Такое положение было закреплено в Конституции в 2020 году».
Поводом для обсуждения стало заявление советника президента РФ Антона Кобякова, сделанное на пресс-конференции по итогам Петербургского международного юридического форума. По его словам, процедура роспуска СССР в 1991 году была нарушена, в связи с чем Советский Союз «юридически еще существует».