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ХАМАС столкнулся с крупнейшим кризисом

18:20 657

Террористическая организация ХАМАС, вероятно, переживает крупнейший с момента основания (1987 год) кризис из-за последствий вторжения его боевиков в Израиль 7 октября 2023 года. Об этом пишет арабская газета Asharq al-Awsat со ссылкой на источники в организации.

Отмечается, что трудности возникли в основном в экономическом плане, включая выплату зарплат своим госслужащим в секторе Газа, членам военного крыла и даже тем, кто работает в других структурах организации. Многие из них уже более 3 месяцев не могут получить свои деньги.

По словам источников, этот кризис, помимо сектора Газа, распространился и на Западный берег, а также Ливан. Такая ситуация также влияет и на вопросы безопасности, т.е. организация теряет свое влияние и растет недовольство ею на всех вышеперечисленных фронтах.

В то же время отмечается, что организация способна оправиться после окончания войны, даже если это займет много времени. У ХАМАС все еще есть некоторые финансовые и другие возможности, подчеркивают источники.

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