США назначили спецпосланника по Сирии

Об этом он сообщил в своем аккаунте в X.

Ранее президент Дональд Трамп объявил о намерении снять санкции США с Сирии, чтобы способствовать стабилизации ситуации в стране и поддержать новое правительство. В рамках этой инициативы Баррак будет помогать госсекретарю Марко Рубио в реализации внешнеполитического курса США по Сирии.

По словам дипломата, снятие санкций позволит сохранить основной приоритет — разгром террористической группировки ИГИЛ - и даст возможность сирийскому народу строить более стабильное и мирное будущее. При этом США рассчитывают на сотрудничество с региональными партнерами, включая Турцию и страны Персидского залива, для восстановления мира и безопасности в Сирии.