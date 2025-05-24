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Отбор на Кубок мира в See Breeze: Азербайджан обыграл Египет и проиграл Канаде

обновлено 19:26
Отдел спорта
19:26 731

Мужская сборная Азербайджана проиграла в стартовом матче Канаде - 7:22.

В состав нашей команды входят Орхан Айдын, Амиль Гамзаев, Назар Гулиев и Кямран Мамедов.

Теперь Азербайджану необходимо обыграть Великобританию.

*** 18:40

Сегодня в Баку на площадке в Sea Breeze стартовали отборочные игры Кубка мира по баскетболу 3x3.

За три путевки в женском и мужском турнире борются 12 команд, в том числе и сборные Азербайджана.

Наша женская команда выступает в группе с Латвией и Египтом. В первой игре с египтянками Азербайджан в составе Дины Ульяновой, Александры Молленауэр, Брайанны Фрейзер и Арики Картер победил со счетом 14:12.

В 20:05 должен начаться матч с Латвией. Мужская сборная Азербайджана стартует в 19:05 игрой с Канадой. А в 20:55 начнется встреча с Великобританией.

В каждом из турниров по две лучшие команды из двух групп выйдут в полуфинал. Победители полуфиналов гарантируют себе участие на Кубке мира. Также путевку получат победители матчей за 3-е место.

Кубок мира пройдет с 23 по 29 июня в Монголии. 

По 17 участников соревнования уже известны. 

Женщины: Китай, Нидерланды, Франция, Испания, Германия, Канада, США, Польша, Италия, Чехия, Венгрия, Монголия, Украина, Австрия, Япония, Австралия, Мадагаскар.

Мужчины: Сербия, США, Франция, Нидерланды, Литва, Австрия, Латвия, Германия, Бельгия, Монголия, Китай, Испания, Швейцария, Пуэрто-Рико, Япония, Австралия, Мадагаскар.

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