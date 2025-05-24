Отбор на Кубок мира в See Breeze: Азербайджан обыграл Египет и проиграл Канаде

Мужская сборная Азербайджана проиграла в стартовом матче Канаде - 7:22.

В состав нашей команды входят Орхан Айдын, Амиль Гамзаев, Назар Гулиев и Кямран Мамедов.

Теперь Азербайджану необходимо обыграть Великобританию.

*** 18:40

Сегодня в Баку на площадке в Sea Breeze стартовали отборочные игры Кубка мира по баскетболу 3x3.

За три путевки в женском и мужском турнире борются 12 команд, в том числе и сборные Азербайджана.

Наша женская команда выступает в группе с Латвией и Египтом. В первой игре с египтянками Азербайджан в составе Дины Ульяновой, Александры Молленауэр, Брайанны Фрейзер и Арики Картер победил со счетом 14:12.