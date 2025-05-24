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Проигравший на выборах в Румынии Симион призвал к массовым протестам

18:54 269

Лидер ультраправой партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордж Симион не признал результаты второго тура президентских выборов в Румынии и призвал граждан выходить на мирные протесты.

Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Ранее на этой неделе Конституционный суд Румынии утвердил победу действующего мэра Бухареста Никушора Дана, набравшего большинство голосов. Симион, занявший второе место с 45,67% голосов, направил в суд ходатайство об аннулировании итогов голосования, обвиняя во «внешнем вмешательстве» со стороны государственных и негосударственных структур. Однако суд отклонил жалобу как необоснованную.

«Выходите на протест, братья, выходите на протест. Я призываю вас к мирным демонстрациям. Это право румын — выходить на улицы», — сказал Симион.

При этом сам лидер ультраправых не намерен участвовать в акциях протеста, опасаясь ареста и обвинений в нарушении закона. Он подчеркнул, что протесты должны оставаться исключительно мирными, чтобы избежать кровопролития.

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