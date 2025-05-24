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Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город

Разведка США о стратегиях Путина в Украине

19:21 343

По данным ежегодного отчета Управления военной разведки США (DIA) «Оценка глобальных угроз – 2025», Москва продолжает стремиться к достижению своих целей в войне против Украины.

В отчете отмечается, что Россия делает ставку на стратегию истощения Украины, пытаясь подорвать ее способность к сопротивлению, деморализовать население и дождаться снижения поддержки со стороны Запада. Несмотря на относительно медленные темпы наступления, российское командование считает их приемлемыми.

«Путин, вероятно, по-прежнему нацелен на победу в Украине, его цели остаются в основном неизменными: добиться нейтрального статуса Украины и дальнейшей децентрализации страны. При отсутствии мирного урегулирования или существенной поддержки со стороны Запада ситуация на поле боя, скорее всего, будет постепенно складываться в пользу России в течение 2025 года, несмотря на замедление темпов продвижения и значительные потери», — говорится в документе.

С начала полномасштабного вторжения Россия, по оценкам разведки, потеряла более 700 тысяч военнослужащих, из которых не менее 170 тысяч — погибшие, а также свыше 10 тысяч единиц боевой техники, включая около 3 тысяч танков и порядка 250 самолетов и вертолетов.

Российские войска продолжают продвижение на востоке Украины, а для поддержки наступления привлекаются дополнительные силы, в том числе около 10 тысяч северокорейских военнослужащих на Курском направлении.

Отмечается также активное использование дронов-камикадзе и ракет большой дальности для ударов по критической инфраструктуре Украины.

В отчете подчеркивается, что Москва продолжает ставить задачу ограничения военного потенциала Украины, сохранения ее нейтрального статуса и дальнейшей децентрализации.

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