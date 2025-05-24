Новая политика США: Моя хата с краю

Американский лидер добавил, что «задача ВС США заключается не в том, чтобы преобразовывать культуры других стран или распространять демократию по всему миру под дулом пистолета». По его словам, «цель американской армии — превосходить любого врага и устранять любую угрозу для Америки в любом месте и в любое время».

«Хотите верьте, хотите нет, но вы занимаетесь бизнесом и профессией, где все меняется так же быстро, как война», — обратился Трамп к выпускникам Военной академии США в Вест-Пойнте.

Американский лидер отметил: «К сожалению, мы видим это на примере России и Украины. Мы изучаем это, и это очень страшная вещь для изучения, но мы видим различные формы ведения боевых действий. Видим беспилотники, которые спускаются под углом со скоростью и точностью. Мы никогда не видели ничего подобного, никогда, и мы учимся на этом, ваша профессия меняется очень быстро».

При этом Трамп подчеркнул, что не собирается сокращать военный бюджет США, который составляет около $1 трлн. «Мы только что составили военный бюджет на $1 трлн. Некоторые интересуются, не мог бы я сократить его. Я не сокращу его даже на 10 центов. Есть другие вещи, расходы на которые можно урезать», — отметил президент.

Кроме того, Трамп подтвердил, что США завершили разработку гиперзвукового оружия и начали его массовое производство. «Мы их разработали, и теперь мы их производим и в больших количествах», — сказал он, не уточнив деталей.

Президент вновь заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие благодаря информации, полученной от администрации предыдущего президента США Барака Обамы.