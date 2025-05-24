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Новая политика США: Моя хата с краю

обновлено 20:30
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Президент США Дональд Трамп заявил, что главной задачей американских вооруженных сил является защита границ собственной страны, а не распространение демократии в мире «под дулом пистолета».

«Мы восстанавливаем фундаментальный принцип, согласно которому главная задача наших вооруженных сил заключается в защите наших собственных границ от вторжения», — заявил он, выступая перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).

Американский лидер добавил, что «задача ВС США заключается не в том, чтобы преобразовывать культуры других стран или распространять демократию по всему миру под дулом пистолета». По его словам, «цель американской армии — превосходить любого врага и устранять любую угрозу для Америки в любом месте и в любое время».

*** 19:43

Президент США Дональд Трамп заявил, что армия страны активно изучает опыт применения беспилотников в войне на Украине, что меняет современное ведение боевых действий.

«Хотите верьте, хотите нет, но вы занимаетесь бизнесом и профессией, где все меняется так же быстро, как война», — обратился Трамп к выпускникам Военной академии США в Вест-Пойнте.

Американский лидер отметил: «К сожалению, мы видим это на примере России и Украины. Мы изучаем это, и это очень страшная вещь для изучения, но мы видим различные формы ведения боевых действий. Видим беспилотники, которые спускаются под углом со скоростью и точностью. Мы никогда не видели ничего подобного, никогда, и мы учимся на этом, ваша профессия меняется очень быстро».

При этом Трамп подчеркнул, что не собирается сокращать военный бюджет США, который составляет около $1 трлн. «Мы только что составили военный бюджет на $1 трлн. Некоторые интересуются, не мог бы я сократить его. Я не сокращу его даже на 10 центов. Есть другие вещи, расходы на которые можно урезать», — отметил президент.

Кроме того, Трамп подтвердил, что США завершили разработку гиперзвукового оружия и начали его массовое производство. «Мы их разработали, и теперь мы их производим и в больших количествах», — сказал он, не уточнив деталей.

Президент вновь заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие благодаря информации, полученной от администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

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