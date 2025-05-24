В Мозамбике обстреляли российское судно

По Club of Mozambique, инцидент произошел 10 мая в районе острова Тамбузи, в архипелаге Квиримбас. Когда 62-метровое судно направлялось в порт Мапуту, по нему был открыт огонь с двух неопознанных судов.

Посольство России в Мапуту подтвердило атаку. «Речь идет о предполагаемой атаке на российское судно, которую подтвердил официальный источник в посольстве России в Мапуту. По словам источника, 62-метровое судно, выполнявшее морские научные исследования, возвращалось в порт Мапуту примерно в 15:00 по местному времени 10 мая», — сообщает Club of Mozambique.

После обстрела судно вошло в порт Мапуту, а затем направилось в ЮАР. Несмотря на отсутствие официального уведомления со стороны России, власти Мозамбика начали расследование и подчеркивают свою приверженность обеспечению безопасности в территориальных водах.

Местные источники не исключают, что нападение может быть связано с вооруженными группировками, аффилированными с ИГИЛ. Если эта версия подтвердится, это станет первым случаем атаки экстремистов на иностранное судно в водах страны. Согласно данным Africa Centre for Strategic Studies, только в 2024 году в провинции Кабу-Делгаду в результате атак боевиков погибли не менее 349 человек.