Мурад Мусаев сделал «Краснодар» чемпионом России

В матче заключительного 30-го тура краснодарцы обыграли московское «Динамо» (3:0) и с 67 очками заняли первое место. Подопечные Мурада Мусаева на одно очко опередили «Зенит», закончивший сезон на второй строчке.

Мурад Мусаев успешно работал и в «Сабахе». Под его руководством команда дала бой «Карабаху» в борьбе за чемпионство, заняв в итоге 2-е место. Кроме того, «Сабаху» с Мусаевым удалось пройти раунд в еврокубках.