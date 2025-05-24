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Мурад Мусаев сделал «Краснодар» чемпионом России

Впервые в истории
Отдел спорта
19:56 1505

Бывший главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Сабах» Мурад Мусаев сделал команду «Краснодар» впервые в истории чемпионом России.

В матче заключительного 30-го тура краснодарцы обыграли московское «Динамо» (3:0) и с 67 очками заняли первое место. Подопечные Мурада Мусаева на одно очко опередили «Зенит», закончивший сезон на второй строчке.

Мурад Мусаев успешно работал и в «Сабахе». Под его руководством команда дала бой «Карабаху» в борьбе за чемпионство, заняв в итоге 2-е место. Кроме того, «Сабаху» с Мусаевым удалось пройти раунд в еврокубках.

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