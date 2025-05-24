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Словакия хочет компенсации от Украины за помощь

20:16 731

Коалиционная Словацкая национальная партия (SNS) считает, что Словакия имеет право на финансовую компенсацию от Украины.

Об этом в субботу агентству TASR заявила директор офиса председателя партии Зузана Шкопцова, сообщает портал Teraz.

SNS призывает премьер-министра Роберта Фицо инициировать на ближайшем заседании Европейского совета обсуждение вопроса о доле ЕС в минеральных богатствах Украины.

«Никогда в истории ни одного государства не было такого подписания соглашения, как это сделал президент Зеленский в отношении США. Помощь Европейского союза приближается к объему помощи США. Если Украина передаст все свои минеральные богатства США, она не будет иметь, чем вернуть помощь европейским государствам», — заявила Шкопцова. По ее словам, предоставление США исключительных прав на ресурсы Украины выглядит нелогично и неэтично.

Председатель SNS Андрей Данко намерен официально вынести этот вопрос на рассмотрение министра финансов Ладислава Каменицкого в понедельник, 26 мая. Данко призовет министра рассчитать объемы словацкой помощи Украине и подготовить соответствующие материалы для главы правительства.

По оценкам партии, Словакия предоставила Украине поддержку на сумму более трех миллиардов евро. Националисты требуют, чтобы Братислава получила компенсацию, аналогичную той, что якобы предоставят США.

«Если Украина уже решила оплатить помощь во время конфликта с Российской Федерацией, непонятно, почему она не делает этого в отношении Европейского союза», — заявила Шкопцова. В SNS ожидают, что премьер-министр Фицо поднимет этот вопрос на следующей встрече лидеров ЕС.

Ранее, 8 мая, Верховная рада Украины ратифицировала так называемое «соглашение о недрах» с США, предусматривающее создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 12 мая. Уже 13 мая Украина заключила два коммерческих соглашения с Международной финансовой корпорацией развития США.

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