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Европа готова скупать американское оружие для Украины

20:44 690

Европейские страны намерены закупать вооружения у США, чтобы продолжить поддержку Украины, если администрация Дональда Трампа откажется делать это напрямую.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, у стран ЕС нет ни необходимых арсеналов, ни производственных мощностей, чтобы самостоятельно обеспечивать Киев оружием. Выход они видят в закупке американских систем вооружений с последующей передачей их Украине.

Bloomberg отмечает, что помощь, одобренная предыдущим президентом США Джо Байденом, может быть исчерпана уже этим летом. После этого Западу будет сложно восполнить дефицит.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью французскому журналу Le Point признал, что Киев опасается прекращения военной поддержки со стороны США.

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