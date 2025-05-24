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Русские прорвались в Сумы: Ожесточенные бои

20:59 1855

Войска РФ закрепились на участке Веселовка — Журавка — Новенькое — Басовка в Сумской области.

Об этом сообщает аналитический центр Deep State.

После выхода украинских сил из Курской области российские войска начали попытки прорыва в Сумскую область через село Новенькое. Несмотря на сопротивление и удары дронами, им удалось найти слабое место между Журавкой и Новеньким и продвинуться вглубь, используя пехоту и квадроциклы.

Отмечается, что сейчас войск РФ продолжает давление на Беловоды и Локни, где идут ожесточенные бои. Цель — создание «буферной зоны».

21 мая 2025 года во время визита в Курскую область президент России Владимир Путин в ответ на предложение главы Глушковского района приграничной с Сумами Курской области Павла Золотарева о том, что «Сумы должны быть наши» поддержал это заявление.

В ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Россия готова «воевать вечно» и может захватить Сумскую и Харьковскую области, если Украина не согласится на прекращение огня с выводом войск из четырех частично оккупированных регионов.

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