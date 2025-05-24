Азербайджанские пограничники победили армян в Москве

В Москве проходит 19-й по счету международный турнир по дзюдо среди полиции и армии.

В соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов из девяти стран. Азербайджан представлен командами Государственной пограничной службы и Министерства чрезвычайных ситуаций. Всего в Москве выступают 13 представителей Азербайджана.

Команда Погранслужбы в 1/8 финала победила представителей Казахстана (4:1), а в четвертьфинале с таким же счетом взяла верх над командой из Армении.