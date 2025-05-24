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Азербайджанские пограничники победили армян в Москве

ФОТО
Отдел спорта
21:15 690

В Москве проходит 19-й по счету международный турнир по дзюдо среди полиции и армии.

В соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов из девяти стран. Азербайджан представлен командами Государственной пограничной службы и Министерства чрезвычайных ситуаций. Всего в Москве выступают 13 представителей Азербайджана.

Команда Погранслужбы в 1/8 финала победила представителей Казахстана (4:1), а в четвертьфинале с таким же счетом взяла верх над командой из Армении.

Стоит сказать, что и в прошлом году на аналогичном соревновании азербайджанские дзюдоисты оказались сильнее армян.

В полуфинале наши спортсмены уступили узбекам, а в матче за бронзу оказались слабее другого коллектива из Казахстана.

В состав команды Погранвойск входят Садиг Магеррамов (66 кг), Надир Бабаев (73 кг), Эльдар Гасымов (81 кг), Мехман Садыхов (81 кг), Афиг Сафарли (90 кг), Ровшан Багиров (90 кг) и Заур Багиров (свыше 100 кг). Сразу три спортсмена в команде - Эльдар Гасымов, Ровшан Багиров и Заур Багиров - представляют Judo Club 2012. Руководил командой Мубариз Джафаров.

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