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Массовые увольнения в Совете национальной безопасности США

21:38 322

Администрация президента США Дональда Трампа начала масштабные увольнения в Совете национальной безопасности (СНБ), отправив в отставку десятки сотрудников.

Об этом сообщают The Washington Post, Reuters и CNN со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что сокращения затронули как назначенцев от администрации, так и чиновников, командированных из Госдепа, Пентагона и других ведомств, пишут издания.

По данным СNN, в административный отпуск отправили более сотни сотрудников Совета. Reuters пишет, что среди них были чиновники, которые специализируются на «важных геополитических вопросах». Они получили уведомления об увольнении 23 мая, незадолго до завершения рабочего дня и начала выходных. Ожидается, что многие из уволенных теперь вернутся в свои ведомства.

Сокращения начались после того, как СНБ возглавил госсекретарь США Марко Рубио. Он сменил на должности советника по нацбезопасности Майка Уолтца после скандала с утечкой конфиденциальной информации о деятельности Белого дома в чат в Signal, куда случайно пригласили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

После отставки Уолтца в Белом доме дали понять, что масштабные сокращения в СНБ неизбежны, пишет The Washington Post. Сторонники сокращений утверждают, что при предыдущих президентах США он значительно увеличился. Так, при Джоржде Буше — младшем в СНБ работали 204 человека, при Бараке Обаме — 222, при Джо Байдене — 186. При этом во время первого срока Трампа в совете было 119 сотрудников. Теперь его численность, без учета административного персонала, хотят сократить до 50-60 человек.

Другие бывшие чиновники сказали The Washington Post, что для более эффективной работы СНБ Белому дому необходимо предоставить более широкие полномочия другим агентствам национальной безопасности. Но такой исход трудно представить, учитывая персонализированный стиль руководства Трампа, отметили они.

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