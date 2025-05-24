Зеленский объявил о третьем этапе обмена пленными с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье анонсировал продолжение масштабного обмена пленными с Россией. За два дня домой вернулись уже 697 украинских военнослужащих, в том числе рядовые и сержанты Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

«Завтра стартует третий этап обмена — ожидается освобождение примерно тысячи наших людей», — заявил Зеленский. Большинство освобожденных попали в плен в Донецкой области, многие — еще в 2022 году, а также с территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и Луганщины.

Президент подчеркнул, что освобождение всех удерживаемых в России украинцев — приоритет для разведок, дипломатов и всего государства. Он также отметил ежедневные обстрелы российских войск по Киеву и другим городам, призывая США, Европу и других партнеров ужесточить давление на Москву.

«Украина готова к любой дипломатии, которая приведет к результату и обеспечит реальную безопасность. Россия же продолжает затягивать войну. Следующая неделя должна стать временем активных усилий ради мира», — подчеркнул Зеленский.