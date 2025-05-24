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Кислица рассказал подробности переговоров в Стамбуле

24 мая 2025, 22:30 857

Во время переговоров между украинской и российской делегациями, состоявшихся в Стамбуле, был организован перевод на четыре языка, что позволило сторонам эффективно обмениваться информацией.

Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в эфире телемарафона.

«Перевод велся на украинский, русский, турецкий и, предположительно, английский языки. Мы использовали как украинский, так и английский, российская сторона — русский», — сообщил дипломат.

По словам Кислицы, представители российской делегации не имели полномочий для принятия решений о прекращении огня. Он отметил, что переговоры сопровождались большим количеством жестких заявлений, в том числе эмоционального и провокационного характера. 

«Россияне на переговорах в Стамбуле прямо заявили, что безусловное прекращение огня для них неприемлемо», — отметил Кислица.

Он также сообщил, что в ходе обсуждений российская сторона выдвигала территориальные претензии, включая требования о передаче четырех областей, с указанием на возможность увеличения этих требований в будущем.

По словам Кислицы, глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал ситуацию как «противостояние русских с русскими», добавив, что в этом есть «определенные нюансы».

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