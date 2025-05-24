Русские стерли Купянск с лица земли

Город Купянск в Харьковской области разрушен или поврежден на 90%, сообщил начальник городской военной администрации Андрей Беседин. По его словам, обстановка в громаде остается критической.
Об этом он рассказал в эфире телемарафона.
«90% города уже разрушено или повреждено», — отметил Беседин.
Он уточнил, что российские войска продолжают наносить удары по центральным районам населенных пунктов, используя управляемые авиабомбы, артиллерию, реактивные системы залпового огня и дроны типа FPV.
В результате обстрела Купянска 23 мая, при котором применялись УАБ и РСЗО «Ураган», погибли два сотрудника коммунальных служб. Ранее сообщалось об одном погибшем и одном раненом.
По словам главы администрации, на территории громады остаются около 1700 гражданских. Он вновь призвал жителей эвакуироваться.