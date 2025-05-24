USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1329
Подписаться на уведомления
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город
Новость дня
Армия Путина прорвала фронт под Константиновкой. Украина может потерять еще один крупный город

Русские стерли Купянск с лица земли

24 мая 2025, 22:47 1940

Город Купянск в Харьковской области разрушен или поврежден на 90%, сообщил начальник городской военной администрации Андрей Беседин. По его словам, обстановка в громаде остается критической.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

«90% города уже разрушено или повреждено», — отметил Беседин.

Он уточнил, что российские войска продолжают наносить удары по центральным районам населенных пунктов, используя управляемые авиабомбы, артиллерию, реактивные системы залпового огня и дроны типа FPV.

В результате обстрела Купянска 23 мая, при котором применялись УАБ и РСЗО «Ураган», погибли два сотрудника коммунальных служб. Ранее сообщалось об одном погибшем и одном раненом.

По словам главы администрации, на территории громады остаются около 1700 гражданских. Он вновь призвал жителей эвакуироваться.

Всю израильскую армию забросили в Газу
Всю израильскую армию забросили в Газу
24 мая 2025, 23:47 492
Русские прорвались в Сумы: Ожесточенные бои
Русские прорвались в Сумы: Ожесточенные бои
24 мая 2025, 20:59 4963
Русские стерли Купянск с лица земли
Русские стерли Купянск с лица земли
24 мая 2025, 22:47 1941
Массовые увольнения в Совете национальной безопасности США
Массовые увольнения в Совете национальной безопасности США
24 мая 2025, 21:38 1637
Новая политика США: Моя хата с краю
Новая политика США: Моя хата с краю обновлено 20:30
24 мая 2025, 20:30 2977
В России поставили точку: СССР мертв
В России поставили точку: СССР мертв
24 мая 2025, 18:22 6043
Реальный Бинагади: всюду мусор, канализации нет, дорог тоже
Реальный Бинагади: всюду мусор, канализации нет, дорог тоже наш спецреп; все еще актуально
24 мая 2025, 12:38 4077
Последняя попытка России захватить Харьков
Последняя попытка России захватить Харьков
24 мая 2025, 17:21 6655
СССР все ещё существует? Зачем мелочиться, может, вернем царей Романовых?
СССР все ещё существует? Зачем мелочиться, может, вернем царей Романовых?
24 мая 2025, 10:56 5408
Разведка США о стратегиях Путина в Украине
Разведка США о стратегиях Путина в Украине
24 мая 2025, 19:21 3183
О чем говорил с Эрдоганом лидер Сирии
О чем говорил с Эрдоганом лидер Сирии фото; обновлено 19:06
24 мая 2025, 19:06 3078

ЭТО ВАЖНО

Всю израильскую армию забросили в Газу
Всю израильскую армию забросили в Газу
24 мая 2025, 23:47 492
Русские прорвались в Сумы: Ожесточенные бои
Русские прорвались в Сумы: Ожесточенные бои
24 мая 2025, 20:59 4963
Русские стерли Купянск с лица земли
Русские стерли Купянск с лица земли
24 мая 2025, 22:47 1941
Массовые увольнения в Совете национальной безопасности США
Массовые увольнения в Совете национальной безопасности США
24 мая 2025, 21:38 1637
Новая политика США: Моя хата с краю
Новая политика США: Моя хата с краю обновлено 20:30
24 мая 2025, 20:30 2977
В России поставили точку: СССР мертв
В России поставили точку: СССР мертв
24 мая 2025, 18:22 6043
Реальный Бинагади: всюду мусор, канализации нет, дорог тоже
Реальный Бинагади: всюду мусор, канализации нет, дорог тоже наш спецреп; все еще актуально
24 мая 2025, 12:38 4077
Последняя попытка России захватить Харьков
Последняя попытка России захватить Харьков
24 мая 2025, 17:21 6655
СССР все ещё существует? Зачем мелочиться, может, вернем царей Романовых?
СССР все ещё существует? Зачем мелочиться, может, вернем царей Романовых?
24 мая 2025, 10:56 5408
Разведка США о стратегиях Путина в Украине
Разведка США о стратегиях Путина в Украине
24 мая 2025, 19:21 3183
О чем говорил с Эрдоганом лидер Сирии
О чем говорил с Эрдоганом лидер Сирии фото; обновлено 19:06
24 мая 2025, 19:06 3078
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться