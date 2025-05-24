Немцы начинают верить Мерцу

Об этом свидетельствуют результаты опроса Insa для Bild.

Согласно данным, 31% респондентов положительно оценивают деятельность Мерца — это на 8 процентных пунктов больше по сравнению с первой неделей его пребывания в должности. Доля недовольных снизилась до 47% (минус 2 пункта), еще 22% не определились с мнением.

Христианско-демократический союз (ХДС), который возглавляет Мерц, также демонстрирует положительную динамику — 27% (+1 пункт за неделю). В то же время партия «Альтернатива для Германии» теряет позиции и опускается до 24%.

Уровень поддержки других партий остался без изменений: СДПГ — 16%, «Зеленые» — 11%, «Левые» — 10%, «Альянс Сары Вагенкнехт» — 4%.

Ранее в мае опросы фиксировали значительно более низкий уровень удовлетворенности граждан работой нового правительства под руководством Мерца.