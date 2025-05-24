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Фильм иранского режиссера получил главный приз Каннского кинофестиваля

24 мая 2025, 23:23 495

Золотая пальмовая ветвь 78-го Каннского фестиваля присуждена фильму иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность». Об этом объявили на церемонии закрытия кинофестиваля.

Гран-при, вторую по значимости награду Каннского фестиваля, получила картина «Сентиментальная ценность» датского режиссера Йоакима Триера.

Приз за лучшую режиссуру получил бразильский режиссер Клебер Мендонса Фильо за фильм «Секретный агент». Награду за лучший сценарий получили Жан-Пьер Дарденн и Люк Дарденн за французско-бельгийский фильм «Молодые матери».

Лучшим актером стал бразилец Вагнер Моура за исполнение главной роли в фильме «Секретный агент» Фильо. Награды за лучшую женскую роль удостоили актрису Надя Меллити за фильм «Младшая сестра» («Младшая Дерньер») режиссера Афсии Ерзи.

Приз жюри присудили картинам «Сират» французского режиссера Оливера Лаше и «Звук падения» немецкого режиссера Маши Шилински.

Всего в основном конкурсе Каннского фестиваля в 2025 году году участвовали 22 картины.

«Простая случайность» Джафара Панахи — это история об отношениях жертв и палачей. Самого иранского кинематографиста несколько лет преследуют власти его родной страны.

Отметим, что  Джафар Панахи — этнический азербайджанец. Джафар Панахи родился в городе Миане (провинция Восточный Азербайджан), Иран, в семье иранских азербайджанцев, которую он сам описывает как рабочий класс.

В последний день кинофестиваля во французском департаменте Приморские Альпы, где находятся Канны, произошло масштабное отключение электричества. Местные власти расследуют умышленную порчу объектов энергетики, которая, по их мнению, привела к блэкауту.

Отключения света не помешали провести церемонию закрытия Каннского фестиваля. Как сообщали организаторы, Дворец фестивалей, где проходило мероприятие, «перешел на независимое электроснабжение».

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