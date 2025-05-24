Российская экономика с трудом

Представители российской власти нынче стали повторять, что Россия готова воевать бесконечно, ресурсы и состояние экономики позволяют. Эта бравада основывается на действительно высоком уровне адаптации к санкционному режиму и переключении народного хозяйства на приоритеты военного производства. Но у «военного кейнсианства», как специалисты называют безудержное накачивание деньгами оборонной отрасли, есть естественные пределы. Одним из показателей состояния экономики являются данные о железнодорожных перевозках: от того, насколько бодро и в каком количестве передвигаются товары по дорожным артериям огромной страны, можно судить о ее здоровье. И, судя по всему, пациенту уже порядком дурно.

В минувшем 2024 году объем перевозок упал на минимальное значение за последние 15 лет. Это при том, что военные перевозки и перемещение грузов на восток после ссоры с Европой должны были возрасти многократно. Они, очевидно, и выросли, но не перекрыли общее падение. В 2025 году тенденция усугубилась: за январь–апрель перевозки снизились на 6,8%, причем в апреле падение ускорилось до 8,6%. Reuters ссылается на внутренний документ российской государственной монополии РЖД, оказавшийся в распоряжении новостного агентства, из которого следует, что менеджмент компании ожидает дальнейшего падения перевозок в 2025 году. Это связано, помимо всего прочего, с сокращением планов перевозок крупнейшими российскими экспортерами, испытывающими огромные проблемы в связи с санкциями, плохой мировой конъюнктурой и высокой ключевой ставкой Центробанка. Падают перевозки строительных и металлургических грузов, традиционно дававших большие объемы. Сказывается сокращение экспорта в Китай удобрений, древесины, нефтепродуктов и металлургических изделий. Выпуск стали в России в 2024 году сократился на 7%, внутреннее потребление металлопроката упало на 6%, экспорт снизился на 8%. Reuters пишет, что российские эксперты ожидают дальнейшего падения спроса на металл внутри страны в 2025 году как минимум на 5%. Значит, дальше будет падать загрузка железных дорог.