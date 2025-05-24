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Всю израильскую армию забросили в Газу

24 мая 2025, 23:47 497

Израильская армия сосредоточила в секторе Газа все регулярные пехотные и бронетанковые бригады, сообщает The Times of Israel.

Согласно изданию, в анклаве сейчас находятся подразделения бригад «Гивати», «Голани», «Кфир», «Нахаль», а также десантники, коммандос и войска 7-й, 188-й и 401-й бронетанковых бригад. Кроме того, задействовано некоторое количество резервистов. Эти силы готовятся к возможной интенсификации боевых действий в секторе Газа.

Ранее армия Израиля заявляла о действиях пяти бригад в рамках масштабной наземной операции «Колесницы Гидеона». По информации The Times of Israel, общее число военнослужащих, участвующих в операции, достигает нескольких десятков тысяч.

18 мая израильское военное командование объявило о начале широкомасштабной наземной операции в северных и южных районах сектора Газа. Целью операции заявлено полное разгромление радикального движения ХАМАС и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.

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