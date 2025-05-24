Всю израильскую армию забросили в Газу

Израильская армия сосредоточила в секторе Газа все регулярные пехотные и бронетанковые бригады, сообщает The Times of Israel.

Согласно изданию, в анклаве сейчас находятся подразделения бригад «Гивати», «Голани», «Кфир», «Нахаль», а также десантники, коммандос и войска 7-й, 188-й и 401-й бронетанковых бригад. Кроме того, задействовано некоторое количество резервистов. Эти силы готовятся к возможной интенсификации боевых действий в секторе Газа.