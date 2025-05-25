Соратники зовут Джонсона обратно

«Некоторые представители старой гвардии пишут Джонсону и ведут переговоры о его возвращении», — рассказал собеседник издания. Другой источник добавил, что в штаб-квартире тори обсуждают возможность его возвращения. Разговоры активизировались на фоне падения популярности партии.

Высокопоставленные члены Консервативной партии Великобритании уговаривают бывшего премьер-министра Бориса Джонсона вернуться в политику на фоне низких рейтингов тори, сообщает The Sun со ссылкой на источники в партии.

По результатам опроса YouGov от 20 мая, Консерваторы опустились на четвёртое место с поддержкой 16%. Первое место занимает правопопулистская Reform UK (29%), далее идут Лейбористы (22%) и Либеральные демократы (17%).

Лейбористы пришли к власти в июле 2024 года, получив 412 мест в Палате общин. Консерваторы, правившие с 2010 года, получили рекордно низкие 121 место. После этого лидер тори Риши Сунак ушёл в отставку, а новым главой партии стала Кеми Бэйднок.

Некоторые в партии считают, что Бэйднок нужно дать время. «Восстановление займет время после худшего поражения», — отметил один из источников.

Однако другой заявил, что только Джонсон «может бросить вызов Найджелу Фаражу и победить».

«Борис — единственное, чего боится Reform UK», — добавил он.

Борис Джонсон был премьер-министром и лидером Консерваторов с 2019 по 2022 год. Он ушёл с поста в сентябре 2022 года после скандала с назначениями в правительстве и критики из-за вечеринок во время коронавирусных ограничений.