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Стала известна причина ухода Маска из политики

01:03 976

Илон Маск решил сократить участие в политической деятельности и сосредоточиться на развитии своих компаний Tesla и SpaceX.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в его окружении.

По данным издания, на решение Маска повлияли трудности в достижении ощутимых результатов на посту куратора ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), а также обеспокоенность вопросами личной и семейной безопасности. Он не ожидал, что участие в политике вызовет столь резкий всплеск негативной реакции в его адрес и в отношении его компаний.

В апреле Маск объявил, что с мая сократит свою активность в рамках DOGE. Это заявление прозвучало после отчета Tesla о снижении чистой прибыли в первом квартале 2025 года на 71% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Некоторые аналитики считают, что на финансовые показатели повлияло именно участие Маска в политике.

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