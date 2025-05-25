Под Москвой сбиты беспилотники

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны отразили атаку вражеских беспилотников, летевших на столицу — всего шесть за последний час. Точные места их сбития не уточняются.

Незадолго до этого, в 23:35 по бакинскому времени, в двух подмосковных аэропортах — Домодедово и Жуковский, расположенных к юго-востоку от Москвы, были введены ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По данным Минобороны, с 20:00 24 мая до 00:00 25 мая ПВО уничтожила и перехватила 95 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых сбиты над Брянской областью — больше всего — 20 над Белгородской, 17 — над Курской, 16 — над Орловской, 5 — над Калужской, 4 — над Тульской областями, 2 — над московским регионом и 1 — над Крымом.