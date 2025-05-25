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Ночная атака на Киев

обновлено 01:52
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Вечером в Киеве были слышны взрывы — силы противовоздушной обороны (ПВО) ведут работу по отражению атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

*** 01:36

Поздно вечером в субботу в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА), зафиксирована угроза применения баллистических ракет и ударных БПЛА со стороны российских войск.

«В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения», — говорится в сообщении администрации.

Жителей столицы призвали срочно укрыться.

По данным Воздушных сил Украины, атака может вестись с северо-восточного направления. Также сообщается о фиксации скоростной цели в Сумской области.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко подтвердил новую воздушную атаку на столицу.

«Враг снова атакует Киев. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги», — написал он в Telegram.

Накануне Киев уже подвергся одной из самых массированных атак: по городу были выпущены сотни ударных БПЛА и 9 баллистических ракет.

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