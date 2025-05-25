Американцы сбросили и Сомали на Турцию

Как уже сообщал haqqin.azадминистрация президента Дональда Трампа приняла решение приостановить финансовую помощь Сомали, предоставляемую через Агентство США по международному развитию (USAID). Одновременно было свёрнуто содействие элитным подразделениям вооружённых сил Сомали, которые на протяжении многих лет опирались на военную и финансовую помощь США и Турции. Эти шаги серьёзно ослабили возможности правительства в Могадишо, особенно учитывая его высокую зависимость от внешней поддержки. В результате в центральных районах страны вновь активизировалась исламистская радикальная группировка «Аш-Шабаб», связанная с международной террористической сетью «Аль-Каида». В апреле боевики начали массированное наступление в регионе Средняя Шабелле (входит в состав федерального штата Хиршабелле). В ходе ожесточённых боёв с нанесением авиаударов правительственные войска были вынуждены отступить, потеряв стратегически важные населённые пункты к югу от столицы страны.

Ухудшение ситуации на местах вызвало серьёзную обеспокоенность в Турции — одном из главных партнёров Сомали. В марте президент Сомали Хасан Шейх Махмуд посетил Анкару, где провёл закрытую встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в которой также участвовал министр обороны Турции Яшар Гюлер. Хотя содержание переговоров официально не разглашалось, в прессу просочились сообщения о планах Анкары усилить антитеррористическую поддержку Сомали. В рамках этих мер Турция направила на расположенную неподалёку от Могадишо военную базу «Тюрксом» дополнительно 500 военнослужащих, тем самым удвоив численность турецкого контингента на базе. Основные задачи турецкого контингента включают охрану базы, управление беспилотными летательными аппаратами, предоставленными Турцией, а также обеспечение безопасности стратегически важных объектов, включая аэропорты. В последние месяцы к ранее использовавшимся разведывательно-ударным дронам Bayraktar TB2 были добавлены два тяжёлых ударных беспилотника Akıncı, способных выполнять длительные операции на большой высоте и в ночных условиях.

В то же время Турция не планирует в ближайшее время вступать в прямое вооружённое противостояние с «Аш-Шабаб», поскольку подобные действия требуют одобрения Великого национального собрания Турции (парламента). В настоящий момент турецкие силы ограничиваются охраной своих объектов и подготовкой сомалийского персонала. При этом не исключается возможность нанесения точечных ударов по позициям боевиков в случае угрозы национальной безопасности или по запросу сомалийской стороны. Резкое наступление боевиков, по мнению аналитиков, стало прямым следствием ослабления центральной власти в Сомали после прекращения американской поддержки. В сложившемся вакууме «Аш-Шабаб» стремится вернуть утраченные позиции и расширить зону влияния. Одновременно обсуждаются версии о возможной внешней поддержке группировки. Некоторые источники утверждают, что Иран, желая ослабить позиции Турции в регионе в ответ на её активную политику в Сирии, оказывает боевикам «Аш-Шабаб» через Йемен материально-техническую помощь. Упоминаются также Объединённые Арабские Эмираты, якобы действующие через частные структуры и наёмников, в том числе, на территории Сомали и Судана. Есть сообщения, согласно которым Эфиопия, не имеющая выхода к морю и конкурирующая с Сомали за региональное влияние, может использовать «Аш-Шабаб» в своих целях. Источники в Сомали открыто обвиняют Аддис-Абебу в подстрекательстве и даже в координации атак.