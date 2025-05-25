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Россия планирует новое масштабное наступление летом
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Россия планирует новое масштабное наступление летом

Русские умывают руки: Каспийское море уходит

поговорим о наших проблемах
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
05:57 1328

22 мая в Санкт-Петербурге состоялось заседание азербайджано-российской рабочей группы по проблеме обмеления Каспийского моря. Оно прошло накануне открытия XI Невского международного экологического конгресса и стало логическим продолжением договорённостей, достигнутых в августе 2024 года в Баку во время визита президента России Владимира Путина.

Тогда, напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев, указывая из своей резиденции в Загульбе на стремительно мелеющее море, обратил внимание российского лидера на нарастающую экологическую катастрофу, которая охватывает весь Каспийский регион.

Тогда же по инициативе двух лидеров была сформирована межгосударственная рабочая группа, в состав которой вошли заместитель министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Тетенькин, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев, а также ведущие специалисты и эксперты обеих стран.

А ведь Алиев с Путиным в Баку сформировали рабочую группу. И что дальше?

«Виновата ли Волга?» — русский вопрос

Дискуссия с Россией вокруг темы обмеления Каспия имеет критическое значение, поскольку основным источником питания замкнутого Каспийского водоема является крупнейшая в Европе река Волга, дающая свыше 80 процентов поступающей воды.

На протяжении последних десятилетий Россия построила на Волге каскад гидротехнических сооружений, используя её воды для обширных систем орошения и технических нужд. В засушливые годы волжская вода едва достигает дельты и, соответственно, Каспийского моря. Тем не менее, российская сторона отказывается признавать системную роль этих факторов в усугублении водного кризиса.

Выступая на заседании, Дмитрий Тетенькин подчеркнул, что «по данным Государственного гидрологического института, в 2024 году уровень Каспия опустился до критической отметки — минус 29 метров». Наиболее острые изменения наблюдаются в северной, наименее глубокой части моря, что напрямую затрагивая интересы таких регионов России, как Дагестан, Калмыкия и Астраханская область. При этом официальная позиция Москвы сводится к утверждению, что основной причиной обмеления Каспия являются исключительно климатические факторы.

Странная позиция Тетенькина

Угроза системного масштаба

Haqqin.az не раз публиковал материалы, основанные на оценках международных экспертов, в которых утверждалось: при сохранении текущих темпов обмеления миллионы жителей прибрежных территорий Каспия окажутся в зоне риска. В первую очередь, речь идёт о таких ключевых инфраструктурных узлах, как порты Актау и Курык в Казахстане и морской торговый порт Баку. Их отдаление от линии берега на несколько километров может парализовать всю логистику Срединного транспортного коридора.

На заседании российско-азербайджанской рабочей группы стороны согласились, что падение уровня моря влечёт за собой цепочку последствий - сокращение торговых возможностей, ухудшение условий для судоходства, утрату биоразнообразия и ослабление рыболовного сектора. Были также озвучены предложения по усилению мониторинга, снижению антропогенной нагрузки, восстановлению рыбных популяций и адаптации хозяйственной деятельности.

Пресс-служба Министерства природы России указала, что «по данным Росгидромета, в ближайшие 10–15 лет обмеление Каспия продолжится». Температура воздуха стабильно превышает средние значения на 2 градуса, при этом количество осадков снижается. Данный климатический фон признан основным фактором, способствующим обмелению.

Выступивший на сессии Дмитрий Кириллов, глава Федерального агентства водных заявил, что связывать обмеление исключительно с деятельностью России по регулированию Волги — это упрощённый подход, «не соответствующий действительности». По его словам, значительную роль играют осадки, общее потепление, испарение и деградация прибрежных территорий. Кириллов напомнил, что в Каспий впадает около тридцати рек, находящихся на территории пяти стран, и регулирование стоков должно осуществляться повсеместно.

Несмотря на то, что российская сторона признаёт масштаб угрозы, она последовательно уходит от обсуждения своей ответственности. Между тем, именно волжский каскад плотин в сочетании с нерациональным водопользованием во многом ускоряет и усиливает эффект климатических изменений

Эту же линию повторил глава Росгидромета Игорь Шумаков, отметивший, что моделирование межправительственной группы экспертов по изменению климата показывает устойчивость негативных тенденций в прикаспийском регионе, где в ближайшие 10–15 лет ожидается дальнейшее уменьшение речного стока и испарение, усугубляющее падение уровня воды.

Без упоминания плотин: политика умолчания

Показательно, что в выступлениях российских представителей полностью отсутствует критический анализ последствий массового строительства плотин, регулирующих поток Волги. Отдельные официальные лица, в том числе, вице-губернатор Астраханской области Денис Афанасьев, предпочли говорить о «естественных процессах», на которые «человечество повлиять пока не может». В то же время признаётся необходимость разработки адаптационных стратегий, направленных на сокращение изъятия воды и стабилизацию стока.

А вот, как обозначил масштабы угрозы вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Яцкин: «Каспий достиг рекордно низкого уровня за последние 400 лет. Это приводит к радикальным изменениям береговой линии, особенно на северном и восточном побережьях. Ситуация угрожает экологии региона, рыбной отрасли, портовой инфраструктуре и судоходству всего Каспийского региона».

Несмотря на то, что российская сторона признаёт масштаб угрозы, она последовательно уходит от обсуждения своей ответственности. Между тем, именно волжский каскад плотин в сочетании с нерациональным водопользованием во многом ускоряет и усиливает эффект климатических изменений. Игнорирование этого факта — не просто попытка снять с себя вину, но и стратегическая ошибка, способная привести к необратимым последствиям.

Если Москва не пересмотрит подход к эксплуатации Волги, то будет невозможно не только остановить процесс обмеления Каспия — исчезнет само понятие региональной экологической безопасности.

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