Русские умывают руки: Каспийское море уходит

22 мая в Санкт-Петербурге состоялось заседание азербайджано-российской рабочей группы по проблеме обмеления Каспийского моря. Оно прошло накануне открытия XI Невского международного экологического конгресса и стало логическим продолжением договорённостей, достигнутых в августе 2024 года в Баку во время визита президента России Владимира Путина. Тогда, напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев, указывая из своей резиденции в Загульбе на стремительно мелеющее море, обратил внимание российского лидера на нарастающую экологическую катастрофу, которая охватывает весь Каспийский регион. Тогда же по инициативе двух лидеров была сформирована межгосударственная рабочая группа, в состав которой вошли заместитель министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Тетенькин, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев, а также ведущие специалисты и эксперты обеих стран.

«Виновата ли Волга?» — русский вопрос Дискуссия с Россией вокруг темы обмеления Каспия имеет критическое значение, поскольку основным источником питания замкнутого Каспийского водоема является крупнейшая в Европе река Волга, дающая свыше 80 процентов поступающей воды. На протяжении последних десятилетий Россия построила на Волге каскад гидротехнических сооружений, используя её воды для обширных систем орошения и технических нужд. В засушливые годы волжская вода едва достигает дельты и, соответственно, Каспийского моря. Тем не менее, российская сторона отказывается признавать системную роль этих факторов в усугублении водного кризиса. Выступая на заседании, Дмитрий Тетенькин подчеркнул, что «по данным Государственного гидрологического института, в 2024 году уровень Каспия опустился до критической отметки — минус 29 метров». Наиболее острые изменения наблюдаются в северной, наименее глубокой части моря, что напрямую затрагивая интересы таких регионов России, как Дагестан, Калмыкия и Астраханская область. При этом официальная позиция Москвы сводится к утверждению, что основной причиной обмеления Каспия являются исключительно климатические факторы.

Угроза системного масштаба Haqqin.az не раз публиковал материалы, основанные на оценках международных экспертов, в которых утверждалось: при сохранении текущих темпов обмеления миллионы жителей прибрежных территорий Каспия окажутся в зоне риска. В первую очередь, речь идёт о таких ключевых инфраструктурных узлах, как порты Актау и Курык в Казахстане и морской торговый порт Баку. Их отдаление от линии берега на несколько километров может парализовать всю логистику Срединного транспортного коридора. На заседании российско-азербайджанской рабочей группы стороны согласились, что падение уровня моря влечёт за собой цепочку последствий - сокращение торговых возможностей, ухудшение условий для судоходства, утрату биоразнообразия и ослабление рыболовного сектора. Были также озвучены предложения по усилению мониторинга, снижению антропогенной нагрузки, восстановлению рыбных популяций и адаптации хозяйственной деятельности. Пресс-служба Министерства природы России указала, что «по данным Росгидромета, в ближайшие 10–15 лет обмеление Каспия продолжится». Температура воздуха стабильно превышает средние значения на 2 градуса, при этом количество осадков снижается. Данный климатический фон признан основным фактором, способствующим обмелению. Выступивший на сессии Дмитрий Кириллов, глава Федерального агентства водных заявил, что связывать обмеление исключительно с деятельностью России по регулированию Волги — это упрощённый подход, «не соответствующий действительности». По его словам, значительную роль играют осадки, общее потепление, испарение и деградация прибрежных территорий. Кириллов напомнил, что в Каспий впадает около тридцати рек, находящихся на территории пяти стран, и регулирование стоков должно осуществляться повсеместно.