Все идут на Восток, а тюрки на Запад

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Будапешт и его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также состоявшийся затем неформальный саммит Организации Тюркских Государств (ОТГ) обозначили контуры альтернативной геополитической траектории. Примечательно, что траектория эта ведет в направлении Востока, к Азербайджану и Центральной Азии, одновременно возвращая Европу к здравому смыслу. Эта инициатива становится все более привлекательной для таких стремящихся к прагматичным и компромиссным подходам политических лидеров, как Виктор Орбан, Роберт Фицо, Джорджа Мелони и другие. И в этом формирующемся векторе Азербайджан занимает центральное, стратегическое место, выступая, как связующее звено новой многополярной архитектуры устойчивого и равноправного взаимодействия.

Несмотря на то, что Венгрия с 2018 года присутствует в ОТГ в статусе наблюдателя, нынешний саммит стал для неё, по сути, первым опытом активного присутствия на площадке тюркской интеграции. Первый саммит в формате ОТГ, как известно, состоялся в 2021 году. Однако до сих пор реальная практическая отдача от этой платформы носила для Венгрии ограниченный характер, за исключением, разве что, тесных двусторонних связей с Азербайджаном. Венгерские компании MOL и MVM уже участвуют в ключевых проектах Азербайджана, осваивая нефтегазовые месторождения от «Азери-Чираг-Гюнешли» до «Шах-Дениз». А вскоре будет подписан новый контракт по добыче на суше. И, тем не менее, в действиях Будапешта все отчетливее просматривается стратегическая дальновидность и политическая воля. ОТГ в венгерском восприятии — не просто внешнеполитическая экзотика, а достаточно четкая альтернатива ослабленной и дезориентированной внешней политике Европейского Союза. Орбан и Фицо, как лидеры Центральной Европы, ищут новые модели политического выражения, свободные от риторики неолиберальной «цивилизаторской миссии». В данном контексте «тюркская ассоциация» — это одновременно и протест, и прорыв. Следует особо отметить, что курс на Восток — не ситуативная реакция, а позиция правящей в Венгрии с 2010 года партии «Фидес», зафиксированная в ее стратегических документах. Программа «Открытие Востока» отвергает в качестве универсальной модели догматическую стратегию либеральной демократизации, навязываемую Европе и соседним странам. Венгрия признаёт существование многополярного мира, в котором страны развиваются, согласно собственным цивилизационным ритмам.

Партнёрами в таком мире являются не слабые и зависимые клиенты, а полноценные суверены — государства, обладающие прочной политической архитектурой и автономными экономическими ресурсами. Эти определения в полной мере соответствуют международной позиции Азербайджана, что делает его естественным и приоритетным партнёром Венгрии. Повестка ОТГ — это одновременно и шлюз для транзита европейских интересов в Центральную Азию, и инструмент встраивания центральноазиатских государств в европейское пространство. Точками соприкосновения здесь являются энергетика, логистика, возобновляемая энергетика и инфраструктурные проекты. За счет ресурсов и транзитных коридоров Азербайджан превращается в экспортера возможностей, что принципиально меняет расстановку сил. Не менее значима и социально-культурная миссия ОТГ. Речь идет о формировании собственной стратегической культуры и самостоятельного политико-идеологического кода, альтернативного западному универсализму. Уже сейчас каждая страна, входящая в ОТГ, имеет собственные форматы взаимодействия с Евросоюзом. В целом же эта организация начинает позиционировать себя, как зарождающийся геополитический полюс. В начале 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев чётко обозначил цели тюркской интеграции, заявив: «Нам нужно быть активнее. Заполнить образовавшийся вакуум. Стать центром принятия решений на всем евразийском пространстве».