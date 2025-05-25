Война в Покровске. Жив ли человек?

Газа (Палестина). Палестинец на тележке и дым после израильского авиаудара
Покровск (Украина). Полицейские, которые эвакуируют людей из прифронтовых городов и сел, проверяют район Покровска на наличие жителей
Кашмир (Индия). Индийский солдат стоит на страже у линии контроля
Буэнос-Айрес (Аргентина). Столкновения с полицией во время марша пенсионеров перед зданием Национального конгресса
Калифорния (США). Вывоз автомобилей, уничтоженных лесными пожарами
Продолжается масштабный обмен пленными между Россией и Украиной в формате 1000 на 1000
Монако (Монако). «Формула-1» Гран-при Монако. Зрители на яхтах наблюдают за тренировкой пилота команды «Мерседес»