Война в Покровске. Жив ли человек?

Газа (Палестина). Палестинец на тележке и дым после израильского авиаудара

Покровск (Украина). Полицейские, которые эвакуируют людей из прифронтовых городов и сел, проверяют район Покровска на наличие жителей

Кашмир (Индия). Индийский солдат стоит на страже у линии контроля

Буэнос-Айрес (Аргентина). Столкновения с полицией во время марша пенсионеров перед зданием Национального конгресса

Калифорния (США). Вывоз автомобилей, уничтоженных лесными пожарами

Продолжается масштабный обмен пленными между Россией и Украиной в формате 1000 на 1000