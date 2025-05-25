В Северной Корее полетели головы из-за аварии военного корабля

Как передает ЦТАК, главного инженера верфи Кан Чон Чхоля, начальника цеха сборки судов Хан Ген Хака и административного менеджера Ким Ен Хака арестовали до завершения расследования причин инцидента. Агентство называет их «виновниками аварии».

21 мая при спуске эсминца на воду корабль наскочил на препятствие, из-за чего он опрокинулся и получил повреждения. Позже специалисты установили, что эсминец не получил серьезных пробоин. По словам экспертов, на выкачку воды и балансировку корабля понадобится два-три дня, а на восстановление борта — десять дней. Ким Чен Ын назвал восстановление корабля «политическим вопросом, который непосредственно связан с авторитетом государства».