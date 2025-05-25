USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1329
Подписаться на уведомления
Россия планирует новое масштабное наступление летом
Новость дня
Россия планирует новое масштабное наступление летом

В Северной Корее полетели головы из-за аварии военного корабля

09:05 698

Власти Северной Кореи арестовали трех сотрудников верфи Чхонджин из-за аварии, которая произошла при спуске на воду нового эсминца.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который присутствовал на церемонии, назвал произошедшее «большой аварией и преступлением».

Как передает ЦТАК, главного инженера верфи Кан Чон Чхоля, начальника цеха сборки судов Хан Ген Хака и административного менеджера Ким Ен Хака арестовали до завершения расследования причин инцидента. Агентство называет их «виновниками аварии».

21 мая при спуске эсминца на воду корабль наскочил на препятствие, из-за чего он опрокинулся и получил повреждения. Позже специалисты установили, что эсминец не получил серьезных пробоин. По словам экспертов, на выкачку воды и балансировку корабля понадобится два-три дня, а на восстановление борта — десять дней. Ким Чен Ын назвал восстановление корабля «политическим вопросом, который непосредственно связан с авторитетом государства».

Удар России по Украине: много погибших, среди них дети, раненых, разрушений...
Удар России по Украине: много погибших, среди них дети, раненых, разрушений... фото; обновлено 09:52
09:52 4131
Война в Покровске. Жив ли человек?
Война в Покровске. Жив ли человек? объектив haqqin.az
06:46 2565
Русские умывают руки: Каспийское море уходит
Русские умывают руки: Каспийское море уходит поговорим о наших проблемах
05:57 4579
Американцы сбросили и Сомали на Турцию
Американцы сбросили и Сомали на Турцию наша корреспонденция
05:33 2068
Реальный Бинагади: всюду мусор, канализации нет, дорог тоже
Реальный Бинагади: всюду мусор, канализации нет, дорог тоже наш спецреп; все еще актуально
24 мая 2025, 12:38 4979
СССР все ещё существует? Зачем мелочиться, может, вернем царей Романовых?
СССР все ещё существует? Зачем мелочиться, может, вернем царей Романовых?
24 мая 2025, 10:56 6305
Человек, который не подчинялся ни одной системе
Человек, который не подчинялся ни одной системе и поэт, и гражданин; все еще актуально
24 мая 2025, 09:31 8475
Россия планирует новое масштабное наступление летом
Россия планирует новое масштабное наступление летом обновлено 00:36
00:36 9534
Российская экономика с трудом
Российская экономика с трудом главная тема
24 мая 2025, 23:43 4611
Всю израильскую армию забросили в Газу
Всю израильскую армию забросили в Газу
24 мая 2025, 23:47 2955
Русские прорвались в Сумы: Ожесточенные бои
Русские прорвались в Сумы: Ожесточенные бои
24 мая 2025, 20:59 8593

ЭТО ВАЖНО

Удар России по Украине: много погибших, среди них дети, раненых, разрушений...
Удар России по Украине: много погибших, среди них дети, раненых, разрушений... фото; обновлено 09:52
09:52 4131
Война в Покровске. Жив ли человек?
Война в Покровске. Жив ли человек? объектив haqqin.az
06:46 2565
Русские умывают руки: Каспийское море уходит
Русские умывают руки: Каспийское море уходит поговорим о наших проблемах
05:57 4579
Американцы сбросили и Сомали на Турцию
Американцы сбросили и Сомали на Турцию наша корреспонденция
05:33 2068
Реальный Бинагади: всюду мусор, канализации нет, дорог тоже
Реальный Бинагади: всюду мусор, канализации нет, дорог тоже наш спецреп; все еще актуально
24 мая 2025, 12:38 4979
СССР все ещё существует? Зачем мелочиться, может, вернем царей Романовых?
СССР все ещё существует? Зачем мелочиться, может, вернем царей Романовых?
24 мая 2025, 10:56 6305
Человек, который не подчинялся ни одной системе
Человек, который не подчинялся ни одной системе и поэт, и гражданин; все еще актуально
24 мая 2025, 09:31 8475
Россия планирует новое масштабное наступление летом
Россия планирует новое масштабное наступление летом обновлено 00:36
00:36 9534
Российская экономика с трудом
Российская экономика с трудом главная тема
24 мая 2025, 23:43 4611
Всю израильскую армию забросили в Газу
Всю израильскую армию забросили в Газу
24 мая 2025, 23:47 2955
Русские прорвались в Сумы: Ожесточенные бои
Русские прорвались в Сумы: Ожесточенные бои
24 мая 2025, 20:59 8593
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться