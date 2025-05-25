Трамп своего мнения не меняет

«Страна, которая выиграла войну, и о которой никто даже не говорил. Теперь мы будем говорить об этом. Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну», — сказал Трамп выступая на церемонии в военной академии Вест Поинт.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты внесли наибольший вклад в победу над фашизмом. Его выступление опубликовал Белый дом.

Трамп рассказал, что в последние недели разговаривал с лидерами многих стран, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном и российским лидером Владимиром Путиным. Трамп упомянул и о многомиллионных жертвах СССР во время Второй мировой.

По словам Трампа, все эти страны празднуют День Победы, в то время как США, которые помогли им, не празднуют, заявил Трамп. Он подчеркнул, что именно поэтому назначил на 8 мая памятную дату.

Ранее в мае Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Он отметил, что США чтят память каждого погибшего, но без жертвы со стороны американских солдат «войну было бы не выиграть». Трамп также заявлял, что советские войска сыграли важную роль в победе над фашизмом, но американские солдаты были «доминирующей силой» во Второй мировой войне.