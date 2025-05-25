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Маск переходит на круглосуточную работу

10:08 1269

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о необходимости серьезных операционных улучшений в соцсети Х после двух сбоев за неделю.

По информации CNBC, 24 мая утром на платформе X, принадлежащей Илону Маску, произошел кратковременный сбой. О проблемах сообщили около 25 тыс. пользователей. До этого сбой в работе X произошел в четверг, 22 мая.

«Возвращаемся к работе 24 часа в сутки и 7 дней в неделю и ночевкам в конференц-залах, серверных и производственных помещениях... Как показывают проблемы с бесперебойной работой на этой неделе, необходимо внести существенные операционные улучшения», — написал он в своем аккаунте в Х.

Маск добавил, что он «должен быть предельно сосредоточен» на компаниях Х /xAI и Tesla из-за внедрения «критически важных технологий».

Ранее The Washington Post (WP) сообщала, что Маск, который курирует Департамент эффективности госуправления (DOGE) США в администрации Дональда Трампа, решил отказаться от политической карьеры из-за трудностей в достижении результатов и опасения по вопросу собственной безопасности. Газета также написала, что бизнесмен разочаровался из-за того, какое влияние его деньги могут оказывать на американскую политическую систему.

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