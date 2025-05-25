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110 беспилотников сбили над регионами России

10:43 466

Минобороны России заявило, что с 00:00 до 7:00 мск 25 мая силы ПВО уничтожили 110 беспилотников. Атакованы 13 регионов.

16 беспилотников сбили над Тульской областью, по 14 БПЛА – над Брянской и Калужской областями, по 13 БПЛА — над Тверской и Московской областями. По 10 беспилотников уничтожено над Белгородской и Курской областями, восемь — над Орловской, семь — над Крымом, два — над Смоленской областью. Над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями сбили по одному БПЛА.

В ночь на 25 мая приостанавливали работу московские аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский.

Вечером 24 мая, как утверждает Минобороны РФ, силы ПВО сбили еще 95 беспилотников.

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