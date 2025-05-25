USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1329
Подписаться на уведомления
Россия планирует новое масштабное наступление летом
Новость дня
Россия планирует новое масштабное наступление летом

Башкана Гагаузии могут отстранить от должности

11:00 505

Башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул могут отстранить от должности из-за продолжительного нахождения под арестом.

По закону место башкана объявляется вакантным, если действующий глава не исполняет свои обязанности более 60 дней. Срок истекает 25 мая.

Гуцул рассказала, что такая процедура возможна только при согласии Народного собрания Гагаузии. «Насколько я знаю, НСГ на это не пойдет», — сказала она ТАСС.

С ней согласился председатель НСГ Дмитрий Константинов. Он объяснил, что, пока глава Гагаузии не может управлять регионом, его обязанности исполняет первый заместитель. А отстранение от должности возможно лишь по решению судебной инстанции. В таком случае НСГ объявит досрочные выборы. Константинов считает, что жители региона поддерживают Евгению Гуцул и выступают за ее освобождение.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Ее обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании, фальсификации документов, а также деклараций и отчетов о финансировании. 12 мая районный суд Кишинева продлил домашний арест главы автономии до 13 июня.

Турция хочет создать военные базы в Сирии
Турция хочет создать военные базы в Сирии
12:18 6
Масштабный удар России по Украине: среди погибших дети, много раненых, разрушений...
Масштабный удар России по Украине: среди погибших дети, много раненых, разрушений... фото; обновлено 10:50
10:50 7346
Все идут на Восток, а тюрки — на Запад
Все идут на Восток, а тюрки — на Запад наша аналитика
06:34 3651
Российская экономика с трудом
Российская экономика с трудом главная тема; все еще актуально
24 мая 2025, 23:43 5590
Война в Покровске. Жив ли человек?
Война в Покровске. Жив ли человек? объектив haqqin.az
06:46 4026
Русские умывают руки: Каспийское море уходит
Русские умывают руки: Каспийское море уходит поговорим о наших проблемах
05:57 7203
Американцы сбросили и Сомали на Турцию
Американцы сбросили и Сомали на Турцию наша корреспонденция
05:33 3088
Реальный Бинагади: всюду мусор, канализации нет, дорог тоже
Реальный Бинагади: всюду мусор, канализации нет, дорог тоже наш спецреп; все еще актуально
24 мая 2025, 12:38 5316
СССР все ещё существует? Зачем мелочиться, может, вернем царей Романовых?
СССР все ещё существует? Зачем мелочиться, может, вернем царей Романовых?
24 мая 2025, 10:56 6626
Человек, который не подчинялся ни одной системе
Человек, который не подчинялся ни одной системе и поэт, и гражданин; все еще актуально
24 мая 2025, 09:31 8833
Россия планирует новое масштабное наступление летом
Россия планирует новое масштабное наступление летом обновлено 00:36
00:36 10301

ЭТО ВАЖНО

Турция хочет создать военные базы в Сирии
Турция хочет создать военные базы в Сирии
12:18 6
Масштабный удар России по Украине: среди погибших дети, много раненых, разрушений...
Масштабный удар России по Украине: среди погибших дети, много раненых, разрушений... фото; обновлено 10:50
10:50 7346
Все идут на Восток, а тюрки — на Запад
Все идут на Восток, а тюрки — на Запад наша аналитика
06:34 3651
Российская экономика с трудом
Российская экономика с трудом главная тема; все еще актуально
24 мая 2025, 23:43 5590
Война в Покровске. Жив ли человек?
Война в Покровске. Жив ли человек? объектив haqqin.az
06:46 4026
Русские умывают руки: Каспийское море уходит
Русские умывают руки: Каспийское море уходит поговорим о наших проблемах
05:57 7203
Американцы сбросили и Сомали на Турцию
Американцы сбросили и Сомали на Турцию наша корреспонденция
05:33 3088
Реальный Бинагади: всюду мусор, канализации нет, дорог тоже
Реальный Бинагади: всюду мусор, канализации нет, дорог тоже наш спецреп; все еще актуально
24 мая 2025, 12:38 5316
СССР все ещё существует? Зачем мелочиться, может, вернем царей Романовых?
СССР все ещё существует? Зачем мелочиться, может, вернем царей Романовых?
24 мая 2025, 10:56 6626
Человек, который не подчинялся ни одной системе
Человек, который не подчинялся ни одной системе и поэт, и гражданин; все еще актуально
24 мая 2025, 09:31 8833
Россия планирует новое масштабное наступление летом
Россия планирует новое масштабное наступление летом обновлено 00:36
00:36 10301
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться