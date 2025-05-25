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Байден впервые появился на публике после новости о раке

11:07 502

Экс-президент США Джо Байден впервые появился на публике после того, как у него выявили рак простаты: он посетил выпускной внука Роберта Хантера Байдена.

Совместную фотографию опубликовала жена бывшего главы государства Джилл Байден в соцсетях.

Роберт Хантер Байден окончил среднюю школу Солсбери в штате Коннектикут. Поздравить его пришли дедушка с бабушкой и другие члены семьи.

Отцом 18-летнего Роберта Хантера Байдена является покойный старший сын экс-президента Бо Байден.

В середине мая стало известно, что у Байдена выявлен рак простаты. По данным The New York Times, диагноз 82-летнему политику поставили 16 мая, после того как врачи осмотрели его из-за жалоб на проблемы с мочеиспусканием и выявили «небольшой узел» на простате. Медики обнаружили, что рак приобрел агрессивную форму и дал метастазы в кости. Байден, комментируя новости о своей болезни, заявил, что «рак касается каждого из нас», и выразил благодарность за слова поддержки.

Действующий президент США Дональд Трамп допустил, что диагноз Байдена могли скрывать. Он отметил, что «нужно много времени, чтобы дойти до такой стадии, до девятой стадии». Представители бывшего президента эти обвинения отвергли. Трамп пожелал предшественнику скорейшего и успешного выздоровления.

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