Болид легендарного Шумахера продали за рекордную сумму

Гоночный автомобиль Ferrari, на котором легендарный Михаэль Шумахер выступал в чемпионате мира «Формулы-1» в сезоне 2001 года (на этой машине семикратный чемпион мира выиграл в том году Гран-при Монако и Венгрии), продан за $18,17 млн, сообщает RM Sotheby's (аукционная компания по продаже коллекционных автомобилей).

Машины Шумахера и раньше попадали на рынок, но так много за них еще не платили. Прежний рекорд для автомобилей, на которых он гонялся, был установлен в 2022 году, когда за Ferrari образца 2003 года заплатили $13,2 млн.