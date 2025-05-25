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Россия планирует новое масштабное наступление летом
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Россия планирует новое масштабное наступление летом

Польша подняла истребители из-за атаки России

11:28 567

На фоне массированной ракетной атаки России на Украину в ночь на 25 мая Польша активизировала свои силы противовоздушной обороны и подняла истребители. Об этом сообщило Министерство обороны Польши.

«…В связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, началась операция польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В польском Минобороны сообщили, что в соответствии с действующими процедурами Оперативное командование Вооруженных сил Польши активизировало все доступные силы и средства для реагирования на ситуацию. В частности, в небо были подняты очередные пары истребителей, а также приведены в состояние высокой боевой готовности системы ПВО и радиолокационной разведки.

«…Подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», – говорится в официальном заявлении Минобороны Польши.

В ночь на 25 мая Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, используя ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Взрывы произошли во многих областях страны, зафиксированы масштабные разрушения, есть много погибших, среди них есть и дети.

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