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Гражданкам Армении советуют не рожать в Америке

11:46 460

Посольство США в Ереване обратилось к гражданкам Армении с просьбой не приезжать в Соединенные Штаты по гостевой визе, чтобы родить ребенка.

«Использование вашей визы для поездки с основной целью родить ребенка в Соединенных Штатах, чтобы он получил гражданство США, не допускается. Сотрудники консульства отклонят ваше заявление на визу, если у них будут основания полагать, что это является вашим намерением», - говорится в заявлении дипмиссии.

Право на гражданство каждому, кто был рожден на территории США, гарантируется четырнадцатой поправкой к Конституции страны. Президент США Дональд Трамп вскоре после вступления в должность издал исполнительный указ, в соответствии с которым предполагается ограничить соответствующее право. Суд в Сиэтле указ заблокировал.

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