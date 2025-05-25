«Свобода СМИ» по-американски

Глава Пентагона Пит Хегсет подписал приказ, который запрещает журналистам находиться в большей части здания Министерства обороны без специального сопровождения.

«Хотя Пентагон по-прежнему привержен принципу прозрачности, ведомство в равной степени обязано защищать секретную и конфиденциальную разведывательную информацию, несанкционированное раскрытие которой может подвергнуть опасности жизни военнослужащих США», — сообщил Пит Хегсет, которого цитирует Reuters.

Согласно приказу, для посещения штаб-квартиры Пентагона аккредитованные журналисты должны получить официальное разрешение. Перемещаться по зданию они смогут только с сопровождающим.

Ассоциация прессы Пентагона, которая представляет интересы пресс-пула ведомства, назвала новые правила прямой атакой на свободу СМИ. Там напомнили, что журналисты всегда беспрепятственно перемещались по Министерству обороны, в том числе после теракта 11 сентября 2001 года.